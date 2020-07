Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che mantengono buoni guadagni, dopo la seduta negativa di ieri. Giornata densa di dati macro e risultati trimestrali. Confermata una pesante contrazione dele delle principali economie europee, fra cui. Dati non sempre in linea con le attese. Occhi puntati anche suiL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.avanza dello 0,73%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 19.453 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+9,82%), con il mercato che premia il successo dell'OPAS Intesa.Corrono(+3,64%),(+3,26%) e(+3,15%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -2,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,23%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,15%.Tra i(+6,24%),(+6,19%),(+5,50%) e(+4,93%).La peggiore, che prosegue le contrattazioni a -3,83%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,64%.Sensibili perdite per, in calo del 3,53%.In apnea, che arretra del 3,02%.