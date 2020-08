Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa, dove emergono alcuni realizzi dopo il rally della vigilia.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,18. Lieve calo dello, che scende a +151 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,97%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,29%, senza slancio, che negozia sulla parità, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,33%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,35%.di Milano, troviamo(+4,80%),(+4,39%),(+3,22%) e(+3,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -2,25%.Scivola, con un ribasso del 2,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%.di Milano,(+5,92%),(+5,80%),(+4,19%) e(+4,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,05%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.