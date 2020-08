Intesa Sanpaolo, Messina: "Miglior utile semestre da 2008, con UBI utile a 3,5 miliardi"

Intesa Sanpaolo

UBI Banca

(Teleborsa) -. Lo ha detto il Ceo del Gruppo,, commentando la semestrale e ricordando che questo risultato è stato raggiunto "in un contesto molto impegnativo". "Ciò significa aver giàdi utile netto di 3 miliardi, previsto per quest'anno", ha sottolineato.Il numero uno di Ca' de Sass ha aggiunto "possiamo affermare di essere ben posizionati per continuare ad assicurare una, mantenendo una elevata patrimonializzazione".Non poteva mancare un cenno alla futurache - conferma - avrà effetti positivi, contribuendo ad accresceredi euro nel 2021."Intesa Sanpaolo e Ubi hanno modelli di business simili, con culture e valori aziendali condivisi", ha affermato Messina, ricordando che l'operazione porterà alla creazione di un campione nazionale e. "Insieme siamo più forti e insieme abbiamo un maggiore potenziale di crescita", ha ribadito.Il Ceo di Intesa ha anche preannunciato un, quando lo scenario macroeconomico diventerà più chiaro e l'integrazione delle due banche sarà completata. Un pensiero anche ai dipendenti UBI che confluiranno in BPER, per effetto della cessione delle filiali, ai quali assicura: "Lavoreremo con il management di Bper per fare tutto il possibile al fine di garantire la considerazione adeguata a persone che saranno un arricchimento per Bper. E' un nostro ulteriore impegno".