Scuola, banchi monoposto: chiusa gara, hanno partecipato 14 aziende

(Teleborsa) - Si è chiusa oggi alle 14 la gara per la partecipazione al bando per ladi un massimo di tre milioni diin vista della riapertura dell'anno scolastico in sicurezza indetta dal Commissario straordinario Domenico Arcuri.A partecipare sono state, italiane e le straniere. Dei tre milioni di banchi, la metà dovrà essere conattrezzate diAl via domani la procedura didelle varie offerte, mentre ladeiavverrà entro il 12 agosto.