(Teleborsa) - "Prosegue la ripresa della nostra economia: Istat stima la #produzioneindustriale di giugno a +8,2%, un dato che crea i presupposti per un".È quanto scrive il ministro dell'Economia,, in un tweet. "L'Italia è sulla strada giusta. Continuiamo a sostenere lavoratori e imprese per superare la crisi", ha concluso.