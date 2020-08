Intesa diventa sponsor dell'Atalanta e contribuisce a riqualificazione stadio

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -. La banca ha annunciato oggi un accordo di partnership con il club calcistico bergamasco, che prevede anche il ruolo di Main Sponsor per le squadre che ne formano il settore giovanile.Ladello stadio di Bergamo, a cui si accede da Viale Giulio Cesare, verràper dare continuità al programma varato da Intesa Sanpaolo assieme al Comune per fronteggiare l’emergenza Covid-19. La banca conferma così sostegno al territorio in questa difficile fase a favore di micro e piccole imprese, startup, piccoli esercizi commerciali e artigianali, organizzazioni del terzo settore .Intesa, assieme all’Istituto per il Credito Sportivo - principale finanziatore degli impianti sportivi italiani - ha inoltre sottoscritto un, dedicato al progetto di(curva Sud Morosini, parcheggi, urbanizzaizone), da completarsi entro il 2021. Con la realizzazione di questo nuova infrastruttura in senso inclusivo e sostenibile, Bergamo accresce la capienza dello stadio e la qualità dei servizi offerti.“Siamo davvero orgogliosi di presentare oggi questo accordo, così da contribuire fattivamente ad un progetto che consentirà, tra l’altro, all’Atalanta Calcio e alla città di Bergamo di giocare e vincere in uno stadio all'avanguardia, più funzionale, più grande, da mostrare con orgoglio in Europa", ha dichiarato, Consigliere Delegato e Direttore Generale di UBI Banca, aggiungendo che "questa partnership vuole essere un segnale tangibile dell’impegno della nuova realtà che sta nascendo dall’integrazione" fra le due banche."Un accordo così importante, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo a livello mondiale, conferma e rafforza la volontà della nostra Società di voler continuare il suo percorso di crescita", sottolinea, Amministratore Delegato Atalanta B.C..