Mobilità sostenibile, CDP e TEB insieme per linea tramviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè

(Teleborsa) -nella realizzazione della, mediante una attività ditecnico-finanziaria, che accompagnerà la società in tutto il percorso procedurale, amministrativo e tecnico.È stato firmato oggi ilfra Cassa Depositi e Prestiti e TEB, a valle dell’intesa firmata lo scorso 28 febbraio dall’Amministratore delegato di CDP,, e dal Sindaco di Bergamo,CDP, in collaborazione con eventuali consulenti esterni, fornirà a TEBdurante le varie fasi di sviluppo del progetto, dell’eventuale valutazione di impatto ambientale, di messa a gara di servizi e lavori, nonché di realizzazione dell’opera. La sua attività l’iter procedurale amministrativo, la programmazione ed il monitoraggio delle attività di gestione, le modalità di appalto, sia di lavori che di servizi di ingegneria, la definizione dei documenti di gara ed il processo approvativo del progetto.Commentando il Protocollo,, Amministratore Delegato, ha affermato che oggi si aggiunge "un nuovo e importante tassello al quadro delle azioni finalizzate alla realizzazione di un’infrastruttura di primaria importanza per il territorio"."Insieme - ha spiegato Scafone - sono state definite le attività di supporto alla definizione del piano operativo e del cronoprogramma, di assistenza dalla fase di affidamento dei servizi di progettazione e project management alla fase di affidamento dei contratti di appalto e di monitoraggio della realizzazione dell’intera infrastruttura".L'accordoa nuove future modalità di, ad esempio per ilprogrammato per i prossimi anni., Direttore CDP Infrastrutture e Pubblica Amministrazione, ha ricordato che la Cassa ha "l’obiettivo di accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture del Paese al fianco degli enti locali e delle imprese", evolvendo "da mero finanziatore a punto di riferimento operativo per tutte le fasi legate alla progettualità delle nuove iniziative".La, un investimento del valore complessivo di, è co-finanziato dalper 125 milioni, pari al 70% del totale, dallaper circa 40 milioni e dale degli altri Comuni interessati dal tracciato per complessivi 13,5 milioni di euro. La Linea si sviluppa per circa 11,5 Km, attraversa 5 comuni per un totale di 17 fermate, compresi i due capolinea, eche una volta entrata in funzionetrasporterà