Scatta il rimbalzo di A.S. Roma. Riflettori su OPA Friedkin

(Teleborsa) - Scatta il rimbalzo dell', che viaggia in rialzo dell'11,55%, dopo le consistenti perdite incassate nelle ultime due riunioni a seguito deldel gruppo americanoIl quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,2797 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,3237. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,2503.Su richiesta della Consob, l'acquirente ha confermato di aver sottoscritto il contratto peAS Roma, rappresentanti circa, ad un corrispettivo unitario di, che valorizza le azioni sul mercato 63,41 milioni e l'intero club 541 milioni.Il gruppo Friedkin ha anche confermato che, in seguito all'operazione, che si perfezionerà il 17 agosto, intende promuovere un'OPA allo stesso prezzo. Non sono noti maggiori dettagli sull'operazione, ma restano forti le perplessità del mercato rispetto ad un prezzo pari a circa un terzo dei 0,309 euro cui scambia oggi il titolo dl club a Piazza Affari.