Veneto, istituito fondo di rotazione anticrisi da 60 milioni

(Teleborsa) - La Giunta dellaha istituito undida 60 milioni di euro per le imprese colpite dall'emergenza Coronavirus. Il provvedimento ora passerà all'esame della competente Commissione consiliare."Affrontiamo una situazione drammatica – ha dichiarato, assessore allo Sviluppo Economico, che ha promosso l'iniziativa – e nella consapevolezza che le conseguenze della pandemia avranno ripercussioni per un lungo periodo, stiamo mettendo in campo tutte le energie e le risorse per consentire alle nostre imprese di superare una crisi senza precedenti"."È essenziale che ulteriori interventi siano messi in atto a livello regionale in modo che, intervenendo in manieraalle, si riescano a introdurre ulteriori benefici per le imprese venete con riferimento sia alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, che al rilancio degli investimenti da parte delle stesse imprese", ha aggiunto Marcato."Per questo abbiamo istituito il fondo anticrisi, dotato per il momento dima con la possibilità di aggiungervi ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili – ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico – il fondo saràdallaVeneto Sviluppo sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe"."La Giunta, sentita la competente commissione consiliare, individuerà idie adotterà disposizioni attuative con particolare riferimento alla modalità di gestione e ai requisiti di accesso relativi agli strumenti finanziari", ha concluso l'assessore Marcato.