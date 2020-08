Wall Street chiude scambi in deciso rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta buona a Wall Street, che chiude in rialzo, grazie allo scemare delle tensioni USA-Cina ed alle scommesse per il piano di stimolo che il Congresso sta vagliando. Ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,30%, a 27.791 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da sette guadagni consecutivi, innescata il 31 del mese scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.360 punti.Leggermente negativo il(-0,49%); sui livelli della vigilia l'(+0,18%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,08%),(+2,43%) e(+0,99%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,46%.Tra i(+5,49%),(+5,25%),(+5,04%) e(+4,87%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,99%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%.Al top tra i, si posizionano(+9,96%),(+7,44%),(+4,54%) e(+3,81%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,44%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,40%.Affonda, con un ribasso del 3,36%.Crolla, con una flessione del 2,82%.