CNA Fita: aumentata dotazione deduzioni forfettarie. De Micheli mantiene impegno con autotrasporto

(Teleborsa) - Ilhalaper leche per il 2020 sale così a 75 milioni consentendo il riconoscimento di importi almeno pari a quelli del 2019: 48 euro/viaggio per i viaggi personalmente effettuati dal titolare fuori dal comune; 16,80 euro/viaggio per quelli effettuati entro il comune.della Ministra dei Trasportiche ha confermato gli impegni e l'attenzione nei confronti del settore dell'autotrasporto.L'deveurgentemente ladal momento che giovedì 20 agosto scade il termine per il versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2019. Al riguardo è auspicabile unaCNA Fita ora attende ladeie lache garantisca equialle imprese. Si tratta di due misure indispensabili per superare mali endemici dell'autotrasporto che, in questo particolare periodo, si sono ulteriormente acutizzati.In questa fase ancora molto difficile per l'intera economia,della fruibilità del rimborso delle accise sui carburanti per i veicoli classificati euro 3 ed euro 4.