USA, convention democratica accende corsa alla Casa Bianca

(Teleborsa) - Si scalda ilnegliin vista delle ormai prossimedele. Conventional via - che, insieme a quella repubblicana in programma la prossima settimana, segna l’avvio dele nella corsa alla- la prima senza pubblico per il Covid e, come prevedibile, undi discorso perche affonda controdefinito "un incapace che porta il Paese verso l'autoritarismo". Non usa giri di parole per convincere l'ala sinistra del partito a non disertare le urne, anche se Biden non entusiasma. "Non è normale, non va trattato come normale un presidente che attacca il servizio postale per il voto, che dice che le elezioni andrebbero rinviate, che addirittura arriva a dire che potrebbe non lasciare la Casa Bianca se perdesse le elezioni". Dice: "incassa anche l'endorsement di"Trump - ha detto l'ex first lady - è "ilè "chiaramente in una situazione più grande di lui". Poi ha aggiunto: "L'economia Usa è allo sbando a causa del coronavirus che questohatroppo a lungo".Joe Biden, che pochi giorni fa ha annunciato Kamala Harris come candidata vicepresidente, ma nelle ultime settimane Donaldha accorciato le distanze. Secondo la CNN, Biden ha un vantaggio del 4% (il 50% degli intervistati ha affermato di sostenere il ticket Biden-Harris, il 46% Trump-Pence) con ilche già assapora il