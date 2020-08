Scuola, Azzolina: "Riaprire è una priorità assoluta, nessun rischio"

(Teleborsa) - La riapertura delle scuole, fissata ad oggi al 14 settembre, non è a rischio, parola del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina."Nessun rischio per l'apertura dell'anno scolastico" - ha confermato la titolare del dicastero al Tg 1. "del governo. Certamente è una operazione complessa, ma siamo più pronti rispetto a quando la pandemia è scoppiata"."Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno ma abbiamo anche allargato le aule e cercato ulteriori spazi affinché gli studenti seduti al banco possano abbassare la mascherina" ad un metro di distanza dagli altri."L'obiettivo è riaprire le scuole il 14 settembre con iled io sono convinto che riusciremo a conseguirlo", ha detto intanto il, intervenendo al meeting di Rimini. La riapertura - ha sottolineato - "non è solo necessaria per il fine pure altissimo dell'istruzione, ma perché è il. La vita delle famiglie torna normale se i ragazzi la mattina possono andare a scuole e il pomeriggio studiare. Certamente - ha aggiunto - è necessario che la riapertura sia accompagnata da una serie di strumenti, che consentono un accettabile livello di sicurezza".