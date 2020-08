Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,22%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.386 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,04%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(+0,09%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, i settori(-0,68%),(-0,58%) e(-0,50%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,86%),(+1,01%),(+0,75%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,91%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,7%.Tentenna, che cede lo 0,63%.(+4,75%),(+3,31%),(+1,96%) e(+1,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,76%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,53%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,44%.