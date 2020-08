Borsa di New York apre poco mossa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

utilities

(Teleborsa) -, in attesa di capire se l'indice S&P 500 riuscirà a aggiornare i nuovi record raggiunti la vigilia.Ad alimentare gli acquisti concorre ancora la speranza di un imminente, cui si aggiunge l'ottimismo su un, dopo il colloquio telefonico fra Washington e Pechino I dati del mercato immobiliare statunitense sono apparsi contrastanti, ma confermano un modesto recupero dei prezzi delle abitazioni in USA. A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile su 28.294 punti; sulla stessa linea l', che continua la seduta a 3.435 punti. Pressoché invariato il(-0,06%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(+0,08%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,46%.Al top tra i(+1,13%),(+1,08%),(+0,90%) e(+0,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,00%.scende dell'1,16%.Calo deciso per, che segna un -1,06%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,00%.(+3,68%),(+3,48%),(+2,24%) e(+2,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -1,02%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,00%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,73%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,72%.