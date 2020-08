Recordati, ok FDA a commercio collirio Cystadrops negli USA

Recordati

(Teleborsa) -ha ottenuto dalla FDA (U.S. Food and Drug Administration) l'autorizzazione all'immissione in commercio per Cystadrops 0,37% (soluzione oftalmica a base di cisteamina), un nuovo collirio viscoso che riduce i depositi corneali di cristalli di cistina nelle persone affette da cistinosi.Cystadrops ha dimostrato di ridurre significativamente l'accumulo di cristalli di cistina nella cornea, ed è il primo e unico collirio a base di cisteamina approvato dalla FDA con un pratico dosaggio di quattro volte al giorno.Laè una malattia rara e congenita caratterizzata da un accumulo di cristalli di cistina in tutto il corpo, con conseguenti danni in tutti i tessuti e organi, e in maniera significativa agli occhi.