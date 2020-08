Apple in denaro al Nasdaq

Apple

(Teleborsa) - Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,77%.A dare linfa alle azioni contribuisce l'attesa del frazionamento azionario annunciato, che prenderà il via il prossimo 31 agosto.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,84%, rispetto a +1,66% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 506,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 500,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 513,3.