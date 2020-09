Auto, al via ecobonus previsto dal decreto Agosto

(Teleborsa) - Da questa mattina è di nuovo attiva la piattaforma del Mise per la prenotazione dell'per l'acquisto di automobili – categoria M1 – aIl fondo automotive gode deldaprevisto dal decreto. Come previsto dal provvedimento, la fascia di emissioni C02 61-110 g/km – introdotta con il decreto Rilancio – è stata suddivisa in due fasce di emissioni di CO2 comprese traCome precisa in una nota Invitalia, sono stati stanziatiper l'originario ecobonus introdotto con la legge di bilancio 2019, per l'acquisto di autovetture comprese nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2, e 50 milioni per l'erogazione dei contributi aggiuntivi introdotti con il decreto Rilancio per le medesime fasce.Ulterioriverranno invece destinati per le autovetture di, di cui 150 milioni per la fascia 61-90 g/km e 100 milioni per la fascia 91-110 g/km. Queste risorse serviranno a finanziare fino al 31 dicembre 2020 il contributo per l'acquisto dei nuovi veicoli con o senza rottamazione.per le fasce di emissioni 0-20 g/km e 21-60 g/km sono: 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione per la prima, 2.500 euro con rottamazione e 1.500 senza rottamazione per la seconda. Alle medesime due fasce potranno aggiungersi 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza rottamazione fino al 31 dicembre 2020.Riguardo invece le due nuove fasce di emissioni 61-90 g/km e 91-110 g/km sono stati ridefiniti i contributi messi a disposizione. Per le auto della fascia 61-90 g/km previsticon rottamazione e 1.000 euro senza rottamazione, per quelle della fascia 91-110 g/kmcon rottamazione e 750 euro senza rottamazione.L'ecobonus relativo alle due nuove fasce potrà essere richiesto per i veicoli acquistati e immatricolati dal