Intesa Sanpaolo a sostegno dell'istruzione. Nasce XME StudioStation

(Teleborsa) -, con il lancio di, un prestito ad hoc pensato per le famiglie, per poter affrontare le spese relative all'di un abbonamento ad Internet. Una forma di sostegno pensato per la didattica a distanza, resasi indispensabile a seguito del lockdown.Grazie alla copertura deldi Intesa Sanpaolo verranno erogati, rimborsabili da 12 a 48 mesi acon rata massima di 31 euro al mese, pari a circa 1 euro al giorno. Potranno accedere al prestito tutte le famiglie con figli a carico edIl Covid-19 ha- 2 studenti su 3 delle superiori oggi fanno lezione in modo interattivo - ma ilnon ha potuto seguire la didattica a distanza per via di. Si stima che circa 1 milione di studenti si trovino in questa condizione."Dopo PerMerito, il prestito per università e master e Mamma@work, un sostegno economico per le giovani madri lavoratrici, questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello del nostro impegno per la crescita culturale e sociale del Paese", ha sottolineato, responsabile Divisione Banca dei Territori, segnalando che "il prestito è pensato per avere rate sostenibili con un impatto minimo sul bilancio familiare".