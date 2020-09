Wall Street apre con passo incerto

Zoom

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

finanziario

Wal-Mart

Apple

Nike

Merck & Co

Walgreens Boots Alliance

Chevron

Boeing

Citrix Systems

Alexion Pharmaceuticals

Apple

Netflix

Tesla Motors

American Airlines

(Teleborsa) -, sostenuta solo dal settore tecnologico, dopo i risultati boom di, che ha letteralmente spopolato durante la pandemia.A sostenere il sentiment del mercato contribuiscono ancora le nuove strategie annunciate dalla Fed la scorsa settimana e la conferma di una politica monetaria accomodante.A New York, si muove sotto la parità il, che scende dello 0,31% a 28.342 punti, mentre l'è stabile a 3.495 punti.Poco sopra la parità il(+0,23%); sui livelli della vigilia l'(-0,02%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,18%),(-0,81%) e(-0,67%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,74%),(+1,32%),(+0,58%) e(+0,53%).Calo deciso per, che segna un -1,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,31%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,27%.Tra i(+1,90%),(+1,57%),(+1,32%) e(+1,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -2,56%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,22%.