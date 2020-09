USA, ordini industria in crescita più delle attese a luglio

(Teleborsa) - Balzano gliamericana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di luglio gli ordini hanno evidenziato unin linea con la variazione del mese precedente (dato rivisto da +6,2%). Ledegli analisti erano per una crescita meno robusta delAl netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti del 2,1% dal +4,8% di giugno, mentre al netto del settore difesa ha segnato variazione positiva del 10,1% dopo il +9,9% precedente