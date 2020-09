Carraro emetterà obbligazioni per massimi 150 milioni

Carraro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, e l’Assemblea degli Azionisti della controllata Carraro International SE hanno deliberato l’emissione di obbligazioni garantite da un minimo di 50 milioni ad un massimo di 150 milioni di euro, con scadenza nel 2026.Il tasso di interesse sarà fisso e verrà fissato nell'imminenza dell’avvio dell’operazione e comunque non sarà inferiore al 3,25% su base annua; è previsto che International abbia la facoltà di rimborsare il prestito obbligazionario a partire dal 2023. I termini e condizioni dell’emissione obbligazionaria prevedranno inoltre covenant relativi al livello di indebitamento.Le Obbligazioni sono destinate al pubblico indistinto in Italia e Lussemburgo ed al collocamento presso investitori istituzionali in Italia e all’estero. Previo rilascio delle necessarie approvazioni, è prevista la quotazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange) e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT).L’operazione nasce per finanziare nuove potenziali acquisizioni e sostenere i progetti di crescita del Gruppo.