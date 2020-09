Wall Street chiude di nuovo in rialzo. Nasdaq e S&P 500 su nuovi record

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

materiali

telecomunicazioni

energia

Coca Cola

DOW

IBM

Merck & Co

Apple

Exxon Mobil

Lam Research

Applied Materials

Illumina

Micron Technology

Tesla Motors

Bed Bath & Beyond

Baidu

Apple

(Teleborsa) -, che chiude di nuovo in rialzo con nuovi. Ad alimentare gli acquisti contribuisce l'attesa per un nuovoall'economia su cui il Congresso ha riavviato le trattative sospese a fine agosto.Ilin chiusura fa un balzo dell'1,59%; in forte aumento l', che con il suo +1,54% termina a quota 3.581 punti su un nuovo record storico. Massimi di sempre anche per il(+1,04%); in denaro l'(+1,33%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,12%),(+2,28%) e(+2,19%). Il settore, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+4,23%),(+4,17%),(+3,92%) e(+2,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,08%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,62%.Al top tra i, si posizionano(+6,55%),(+5,14%),(+4,80%) e(+4,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,88%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,60%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,10%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,08%.