US Navy, Fincantieri svilupperà progetto flotta Unmanned

(Teleborsa) - Assegnato alla, unper sviluppare il progetto e l'ingegnerizzazione dellele future navi di superficie di grandi dimensioni, circa 100 metri, "unmanned", ovvero capaci di operare senza equipaggio a bordo.è stata selezionata insieme ad altre cinque società, ciascuna delle quali svilupperà il progetto di base entro agosto 2021. Il contratto – spiega Fincantieri in una nota – prevede l'opzione per un'ulteriore fase di studio per sviluppare l'ingegnerizzazione di dettaglio, che se esercitata estenderebbe la durata del lavoro fino al maggio 2022.Il processo di aggiudicazione seguirà lo schema dellavinta da FMM quattro mesi fa e che, comprese le opzioni, ha un valore complessivo diIl Gruppo sta, inoltre, sviluppando per la Marina americana ilche prevede la costruzione di(di cui 10 già consegnate), e la costruzione didestinate al regno dell', nell'ambito del