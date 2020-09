Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,37% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 3.369 punti.Pesante il(-3,01%); sulla stessa tendenza, depresso l'(-1,93%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,62%),(-2,48%) e(-2,15%).Tra i(+2,88%),(+1,59%),(+1,07%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,69%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,61%.In caduta libera, che affonda del 3,43%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,22 punti percentuali.Tra i(+2,15%),(+1,84%),(+1,80%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -17,35%.Seduta drammatica per, che crolla del 10,03%.Sensibili perdite per, in calo del 7,98%.In apnea, che arretra del 6,96%.