Piazza Affari si conferma positiva con le altre Borse europee

(Teleborsa) -, a dispetto delle incertezze sulla Brexit e della sospensione dei test sul vaccino anti-Covid di Astrazeneca. Segnali più confortanti arrivano anche dai Future USA dopo il crollo di ieri.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Lomigliora, toccando i +149 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,99%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,83%, in luce, con un ampio progresso dello 0,71%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,43%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 19.479 punti.di Piazza Affari, su di giri(+4,79%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,88%.Effervescente, con un progresso del 2,16%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,12%.Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -2,43%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,75%.scende dell'1,68%.Calo deciso per, che segna un -1,62%.di Milano,(+7,18%), dopo l'ingresso nel capitale di Mercure.Bene anche(+4,41%),(+4,29%) e(+3,84%).La peggiore è, che scivola del 6,08% dopo i risultati del semestre.Affonda, con un ribasso del 2,51%.Crolla, con una flessione del 2,16%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,11%.