Fusione FCA-PSA, modificato l'accordo su dividendo e Faurecia

Fiat Chrysler Automobiles

Peugeot

(Teleborsa) -hanno annunciato laalla pari, che porterà alla creazione di, il quarto più grande costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi. Tali modifiche consentono al Gruppo di "affrontare l'impatto in termini di liquidità che la pandemia da COVID-19 ha sull'industria automobilistica, preservando il valore economico e i fondamentali equilibri del Combination Agreement originario".Le modifiche sono state approvate all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società, con il forte sostegno dei loroazionisti di riferimento, di Exor, del Gruppo della Famiglia Peugeot (EPF / FFP), di Bpifrance e di Dongfeng Motor Group (DFG).Ilche sarà distribuito da FCA ai suoi azionisti prima del closing è fissato a(precedentemente era fissato a 5,5 miliardi) mentre la quota dela tutti gli azionisti di Stellantis subitodell’operazione. Gli attuali azionisti di FCA e Groupe PSA riceveranno quindi una(capitalizzazione 5,867 miliardi).I CdA di Groupe PSA e FCAuna potenzialeagli azionisti di ciascuna societào, in alternativa, la distribuzione dida corrisponderea tutti gli azionisti di Stellantis.Tutti gli altri aspetti i termini economici del loro Combination Agreement siglato il 17 dicembre 2019 rimangono invariati. Il completamento della combinazione proposta dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre 2021.Lesono significativamente, rispetto ai 3,7 miliardi originariamente stimati. Anche i costi totali stimati una tantum di implementazione per raggiungere queste sinergie sono aumentati da 2,8 miliardi sino ad un massimo di 4 miliardi.Commentando la modifica del'accordo, il Presidente di Peugeot,, ha affermato "ci stiamo avvicinando complessivamente al nostro obiettivo nelle migliori condizioni possibili con prospettive ancora migliori per Stellantis".CEO di FCA, ha aggiunto "l'annuncio di oggi è un ulteriore, forte segnale della comune determinazione a garantire che Stellantis abbia tutte le risorse di cui ha bisogno per impegnare i suoi asset unici, le sue energie creative e le molte opportunità per la creazione di un valore superiore per tutti i nostri stakeholder".