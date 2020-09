USA, produzione industriale resta sotto livello pre-pandemia

(Teleborsa) - Frena lanegli Stati Uniti ad agosto. Il dato ha registrato un incremento dello 0,4% dopo il +3,5% rivisto del mese precedente (+3% la prima stima). Il dato è in linea con le attese degli analisti. Su base annua si registra ancora una flessione del 7,7%.Laregistra una salita dell'1% dopo il +3,9% di luglio (rivisto da +3,4%). Le attese degli analisti erano per un +1,2%.Nello stesso periodo laè risalita al 71,4% dal 71,1% precedente, in linea con il consensus.