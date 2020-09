Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 27.996 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.401 punti.Buona la prestazione del(+1,43%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,63%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,72%),(+1,03%) e(+1,00%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,36%) e(-0,76%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,94%),(+1,80%),(+1,64%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,22%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,12%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,97%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,18%),(+6,31%),(+5,04%) e(+4,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,96%.Affonda, con un ribasso del 2,97%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,81%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.