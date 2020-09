Tassi USA, Fed: bassi fino al 2023. Wall Street sbanda poi recupera

Dow Jones

(Teleborsa) - La Federal Reserve non prevede di alzare i tassi di interesse almeno fino al 2023, fino a quando non sarà raggiunta la massima occupazione. E nelle previsioni economiche aggiornate a seguito dell'ultima riunione del direttorio, stima una caduta del PIL 2020 del 3,7%. Per il 2021 il rimbalzo del PIL è stimato fra il 3,6 e il 4,7%, meno del 4,5-6% previsto in giugno.Lo fa sapere la stessa banca centrale americana chenell'ultima riunione prima delle elezioni statunitensi. Il costo del denaro resta dunque fermo fra lo 0 e lo 0,25%. L'istituto centrale guidato dasi attende che sarà appropriato mantenere questo range fino a quando le condizioni occupazionali non avranno raggiunto livelli consistenti con i valori obiettivo".I principali indici di Wall Street dapprima sbandano poi tornano in territorio positivo. Gli ultimi dati mostrano che inegli USA hanno rallentato la crescita ad agosto, con l’indicatore chiave delle vendite al dettaglio che è sceso a dispetto delle attese.Ilavanza a 28.225 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.414 punti, con i risultati trimestrali positivi di FedEx che contribuiscono a spingere il sentiment. In frazionale calo invece il(-0,54%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,1%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+4,39%),(+1,76%) e(+1,43%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,46%.Tra i(+4,05%),(+3,46%),(+3,20%) e(+2,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,17%.Al top tra i, si posizionano(+5,62%),(+4,99%),(+4,12%) e(+4,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,29%.Affonda, con un ribasso del 2,90%.Crolla, con una flessione del 2,75%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,68%.