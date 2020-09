Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

finanziario

DOW

Walgreens Boots Alliance

3M

Caterpillar

Goldman Sachs

Nike

Apple

Walt Disney

Mattel

Micron Technology

Fiserv

Vertex Pharmaceuticals

Illumina

NetApp

Tesla Motors

Dish Network

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità,dopo un esordio piuttosto pesante, sulla scia delle decisioni della Fed . Illima lo 0,47%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 3.357 punti.Negativo il(-1,48%); sulla stessa linea, variazioni negative per l'(-0,98%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, i settori(-1,83%),(-1,59%) e(-1,00%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,56%),(+2,56%),(+1,75%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,92%.scende dell'1,88%.Calo deciso per, che segna un -1,6%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,39%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,67%),(+1,53%),(+1,51%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,58%.In caduta libera, che affonda del 4,28%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,15 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,61%.