Wall Street positiva dopo Powell

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, dopo l'ondata di crolli a catena che ieri ha coinvolto le piazze americane ed europee a causa del continuo aumentare dei casi di coronavirus. A fare da assist sono le parole del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell , che ha ribadito il sostegno della banca centrale all'economia "per tutto il tempo in cui sarà necessario".Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.296 punti. In frazionale progresso il(+0,57%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,53%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,18%),(+0,73%) e(+0,61%).Al top tra i(+1,29%),(+0,79%),(+0,74%) e(+0,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,74%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,33%),(+2,15%),(+2,09%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,13%.In caduta libera, che affonda del 2,10%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,06 punti percentuali.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.