Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Wall Street perde un po' di tono, dopo un avvio positivo seppur cauto, in seguito ai crolli della vigilia. A condizionare il sentiment degli investitori contribuiscono i rinnovati nervosismi dovuti al moltiplicarsi di nuovi casi di Covid, in Europa e non solo.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 27.121 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.291 punti. Buona la prestazione del(+0,73%); come pure, leggermente positivo l'(+0,46%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,76%),(+1,07%) e(+0,80%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,44%),(-0,75%) e(-0,55%).del Dow Jones,(+2,00%),(+1,45%),(+1,21%) e(+0,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,49%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,47%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,40%.Al top tra i, si posizionano(+12,53%),(+3,75%),(+3,28%) e(+3,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,09%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,23%.Sensibili perdite per, in calo del 2,16%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%.