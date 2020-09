Coronavirus, Putin annuncia secondo vaccino russo: pronti a registrarlo

(Teleborsa) - Laè pronta a registrare il suocontro il. È quanto annunciato dal presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i membri del Consiglio della Federazione, la camera alta del Parlamento."Oggi il sistema sanitario è pronto a combattere efficacemente l'infezione dae l'epidemia stagionale di malattie legate al freddo", ha detto Putin.Putin nel suo intervento ha elogiato ildel Paese, in grado di aumentare le sue capacità negli ultimi mesi, affermando che durante la pandemia tutti ne hanno compreso l'importanza."Teniamo conto di tutti ie continueremo a lavorare in modo proattivo", ha aggiunto il presidente russo.