Aeroporto Milano Bergamo candidato a diventare il primo “Bike Friendly”

(Teleborsa) -si candida a diventare ilin Italia. La proposta è emersa in apertura della fiera dei territori, nel cui contesto si è svolto il webinar internazionale sul tema "MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ".La caratterizzazionedello sviluppo infrastrutturale dell’Aeroporto di Milano Bergamo prevede il collegamentocon l’aerostazione e l’estensione della rete di accessibilità attraverso la ramificazione delleObiettivi contenuti nele richiamati dal presidente di SACBO,. Grazie all’impegno assunto da SACBO per la creazione di un anello perimetrale ciclabile, che valorizzi i tratti di viabilità minore e campestre e consenta la connessione con i percorsi ciclo-pedonali del territorio, lo scalo bergamasco si candida a diventare il primo "aeroporto Bike Friendly" in Italia."SACBO prosegue nel piano di investimenti per l’esecuzione delle opere in programma con l’obiettivo di offrire spazi sempre più adeguati alle esigenze di passeggeri e operatori, implementando anche la serie dei servizi legati alla mobilità – ha dichiarato Giovanni Sanga – Saremo pronti al graduale ritorno del traffico aereo ai livelli pre-Covid, allo scopo di garantire piena efficienza in chiave operativa e offrendo motivi e opportunità in più per preferire l’aeroporto di Milano Bergamo come punto di riferimento per accedere al territorio lombardo".SACBO ha provveduto nel 2017 al, verso l’area a sud dell’autostrada, delche collega l’aeroporto al comune di Orio al Serio e alla città di Bergamo. Il Piano di Sviluppo Aeroportuale prevede una serie diattorno al sedime dell’aeroporto, con l’obiettivo di garantire l’accessibilità ciclo-pedonale da e per l’area aeroportuale, non solo a beneficio dei passeggeri ma anche in risposta alle esigenze di mobilità di quanti svolgono attività lavorative nello scalo (che comprendono ogni giorno in media 5mila persone potenzialmente interessate alla mobilità alternativa).L’Aeroporto di Milano Bergamo, che ha avviato fin dal decennio scorso il programma di interventi per abbattere le emissioni di CO2, si appresta a ottenere il, rilasciata da ACI Europe (Consiglio Internazionale degli Aeroporti Europei).