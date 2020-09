Atlantia debole in Borsa. Attesa per sviluppi dossier ASPI

Atlantia

(Teleborsa) -, che tratta in ribasso dello 0,63% in Borsa, scontando lee delle concessioni autostradali. Il quadro di Atlantia nel breve periodo evidenzia un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 13,59 Euro. Primo supporto individuato a 13,33. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 13,85.che prevede la scissione di ASPI, secondo termini ben precisi e con successiva IPO entro la primavera del 2021, o la vendita diretta dell'intera partecipazione dell'88%, rivolta sia a CDP che ad altri investitori internazionali.Ma resta ile degli addebiti, di competenza del, e la questione se ilaccetterà o meno l'ipotesi alternativa della scissione e dell'IPO della newco Autostrade Concessioni e Costruzioni. Le indiscrezioni trapelate da un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, lo scorso weekend, parlano in effetti di un: entro il 30 settembre una proposta di Atlantia aderente con l'accordo preso con il governo a metà luglio o la revoca della concessione autostradale. In quest'ultima ipotesi, fonti vicine al Gruppo anticipano però che vi sarebbero effetti devastanti in termini di investimenti, occupazione, debito quantificabili in circa 16 miliardi e 7.000 posti di lavoro.Quanto alla concessione, domanidovrebbe riunirsi ilper la risposta al MIT sulla proposta di. Una proposta che però si intreccia e si confonde con la questione più "politica" del futuro di ASPI e con le trattative interrotte con CDP.