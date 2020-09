Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, spinta dalla buona performance dei titoli bancari ed industriali. Resta tuttavia la cautela per il quadro immutato sulla diffusione del Covid-19, ma le indicazioni positive giunte dalla Cina contribuiscono a rasserenare il sentiment degli investitori.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.858,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,62%.Invariato lo, che si posiziona a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,89%.ottima performance per, che registra un progresso del 2,67%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,34%, e exploit di, che mostra un rialzo dell'1,95%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,88% sul; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,79% avanza a quota 20.884 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,61%),(+2,42%) e(+2,38%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+4,74%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,29%.Effervescente, con un progresso del 4,17%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,98%.di Milano,(+5,85%),(+4,01%),(+3,64%) e(+3,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,61%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,52%.