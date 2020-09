Borse asiatiche chiudono caute. Tokyo in lieve rialzo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che attendono il dibattito elettorale in USA, che definirà meglio le posizioni in vista della consultazione di novembre. La giornata era partita bene, sulla scia del rally messo a segno da Wall Street, poi la prudenza ha avuto la meglio.Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,23%,, mentre il Topix ha limato lo 0,09%. In denaro la piazza di(+0,99%).Bene le borse cinesi, conche sale dello 0,40% ecresce dell'1%. La piazza diha terminato appena sulla parità (+0,04%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, leggermente negativa(-0,52%), assieme a(-0,09%) e(-0,16%), mentresale dello 0,62% edello 0,40%.In lieve ribasso(-0,05%); sui livelli della vigilia(+0,11%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,11%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,24%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,08%.Il rendimento per l'è pari allo 0,00%, mentre il rendimento deltratta al 3,13%.