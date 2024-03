Mercati asiatici contrastati, bene l'Australia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono dati chiave sull'inflazione statunitense e interventi da parte dei funzionari della Federal Reserve. Spicca l'aumento dell'indice australiano, con guadagni generalizzati trainati dai minerari e bancari.Prevale la cautela a, con ilche termina la seduta con un calo dell'1,46%, mentre, al contrario, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,10%.sale dello 0,59%.In denaro(+1%); in lieve ribasso(-0,34%). In rialzo(+0,92%); con analoga direzione, sale(+1,49%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,09%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,7%, mentre il rendimento deltratta 2,31%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. -6,7%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 2,3%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 10 punti; preced. 12 punti)02:30: PMI manifatturiero (preced. 47,2 punti).