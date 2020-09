Cautela a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - La Borsa di Wall Street continua la seduta con prudenza dopo un avvio sostanzialmente piatto nel giorno del primo dibattito televisivo tra i candidati alla presidenza USA, Joe Biden e Donald Trump.Sul fronte macroeconomico, l' Indice S&P/Case Shiller , che misura l'andamento dei prezzi delle abitazioni nelle 20 principali città americane, ha evidenziato nel mese di luglio un incremento superiore al consensus. Oltre le previsioni il miglioramento della fiducia dei consumatori Tra gli indici statunitensi, ilmostra una flessione dello 0,76%; sulla stessa linea, in calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.330 punti. In lieve ribasso il(-0,35%); giù l'(-0,61%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-3,56%),(-1,33%) e(-1,04%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,7%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,60%.Crolla, con una flessione del 3,25%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,26%.Al top tra i, si posizionano(+1,97%),(+1,81%),(+1,48%) e(+1,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,94%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,75%.In caduta libera, che affonda del 2,92%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,55 punti percentuali.