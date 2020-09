Immobili USA, crescono i compromessi per l'acquisto di case

(Teleborsa) - In USA continuano ad aumentare le compravendite in corso di abitazioni, stando al dato sui, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.Nel mese di agosto, l'(vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è balzato dell'8,8%, attestandosi a 132,8 punti dai 122,1 punti registrati a luglio.Il dato si mostrache indicavano un +3,2% e si confronta con un +24,2% registrato il mese precedente.