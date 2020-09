Wall Street chiude debole

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, in attesa del primo dibattito elettorale in TV fra il Presidente Trump e l'avversario Biden. Ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,48%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 3.335 punti. In lieve ribasso il(-0,37%); come pure, in frazionale calo l'(-0,47%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,73%),(-1,15%) e(-0,89%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,92%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,75%.Sensibili perdite per, in calo del 2,52%.In apnea, che arretra del 2,22%.(+1,99%),(+1,94%),(+1,81%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,59%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,90%.Affonda, con un ribasso del 2,75%.