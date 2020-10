Wall Street accusa il colpo di Trump e del Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue sottotono la borsa di Wall Street dopo aver accusato il colpo dalla notizia del risultato positivo dei test al Covid per il Presidente Trump . Ha deluso anche il dato sulche ha evidenziato un rallentamento della crescita di nuovi posti di lavoro , a settembre rispetto al mese precedente, ed inferiore alle aspettative degli analisti.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 27.835 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 3.368 punti. In netto peggioramento il(-1,99%); con analoga direzione, in discesa l'(-0,79%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,62%),(+1,57%) e(+1,50%). Nel listino, i settori(-1,67%),(-1,33%) e(-0,58%) sono tra i più venduti.Tra i(+2,65%),(+2,64%),(+2,39%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,22%.Sensibili perdite per, in calo del 2,06%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,38%.(+10,11%),(+3,46%),(+2,06%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,70%.In apnea, che arretra del 4%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,95%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,11%.