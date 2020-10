Wall Street avvia gli scambi sulla parità

Dow Jones

(Teleborsa) -, che avvia le contrattazioni sulla parità in attesa del. Frattanto, la collega europeaa confermato che la BCE è pronta a tutto . Occhi puntati anche sull'iter del nuovoA New York, ilè sostanzialmente stabile a 28.200 punti; sulla stessa linea l', con scambi a 3.405 punti. Leggermente negativo il(-0,54%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,24%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,37%),(+0,53%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,58%.del Dow Jones,(+2,03%),(+1,41%),(+1,39%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,45%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,76%.Al top tra i, si posizionano(+2,90%),(+2,57%),(+2,51%) e(+2,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,68%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,45%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,43%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.