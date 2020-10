Esselunga, nel primo bilancio di sostenibilità nuovi obiettivi al 2025

(Teleborsa) - Dall'impatto ambientale delle confezioni dei prodotti alla verifiche contro l'uso del caporalato dai produttori agricoli. Esselunga guarda ancora una volta avanti e nel Bilancio di Sostenibilità 2019 si dà nuovi obiettivi al 2025.fortemente voluto dalla presidente che, nella sua introduzione, spiega come si sia voluto "ripercorre alcune iniziative del passato e valorizzare la lungimirante impostazione del nostro modo di fare impresa con il rispetto e la tutela dell'ambiente". In esso ci sono dunque i punti di arrivo ma anche gli obiettivi al 2025 di una strategia che si declina in cinque punti: i clienti, le persone, l'ambiente, i fornitori e la comunità. Una strategia che è anche una sfida rispetto, prima di tutto, ai consumatori che "non sempre capiscono certe scelte", come è accaduto con la decisione, presa un anno e mezzo fa, di sospendere la vendita di prodotti in contenitori monouso in plastica."Il bilancio di sostenibilità è stato fortemente voluto da Marina Caprotti che ci ha spinto e sostenuto nell'elaborazione di questo documento", ha premessodell'azienda fondata da Bernardo Caprotti, in un incontro con la stampa. "La sostenibilità ce l'avevamo nel sangue se pensiamo che già nel 1994-1995 lanciavamo i primi prodotti per chi ama la natura anche se non abbiamo avuto molto successo in quei tempi. Poi nel 1990 è arrivata la linea Esselunga Bio:", ha aggiunto Villa sottolineando peraltro che anche oggi "non sempre tutte le attività che vanno nel senso della sostenibilità sono capite dai consumatori".