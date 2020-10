Il Sole 24 Ore, Veronica Diquattro entra nel CdA

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) -fa sapere che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha cooptato in qualità di Consigliere non esecutivo e non indipendente, Veronica Diquattro, in sostituzione di Marcella Panucci.Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio. Il nuovo amministratore resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, Veronica Diquattro non risulta detenere, alla data del 7 ottobre 2020, direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie e/o di categoria speciale della Società.