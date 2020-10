Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

Micron Technology

(Teleborsa) - Avvio positivo per la borsa di Wall Street come preannunciato dall'andamento tonico dei future sugli indici statunitensi. Il listino americano tenta di rimbalzare alle perdite della vigilia innescate dall'annuncio del Presidente USA, Donald Trump, che ha congelato il pacchetto di aiuti sino alle elezioni.Sul fronte macroeconomico, sono in aumento le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 2 ottobre 2020.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 28.098 punti; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,19%. Sale il(+1,37%); come pure, positivo l'(+1,14%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,91%),(+1,64%) e(+1,52%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,70%),(+1,97%),(+1,87%) e(+1,75%).Tra idel Nasdaq 100,(+5,04%),(+3,52%),(+3,15%) e(+3,11%).