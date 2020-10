Wall Street in profondo rosso dopo dichiarazioni Trump su piano aiuti

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, che scivola dopo che il Presidente Trump ha sospeso i negoziati sul nuovo piano di aiuti all'economia . La giornata era stata migliore sulla scommessa di approvazione del pacchetto e dopo le dichiarazioni del Presidente della Fed Jerome Powell sulla necessità di una politica accomodante Iltermina in flessione dell'1,34%, l'ha perso l'1,40%, terminando la seduta a 3.361 punti. Pesante il(-1,89%); sulla stessa tendenza, depresso l'(-1,61%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,13%),(-1,98%) e(-1,59%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,73%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,12%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,08%.Al top tra i, si posizionano(+2,07%),(+1,53%),(+1,05%) e(+1,00%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,50%.In caduta libera, che affonda del 4,50%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,08 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,87%.