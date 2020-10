Piazza Affari chiude in rialzo con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari che si è mossa sulla stessa onda rialzista, beneficiando della buona partenza di Wall Street e dellei.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,176. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.889,8 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,05%.Sulla parità lo, che rimane a quota +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,88%,avanza dello 0,53%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,61%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,76%, continuando la scia rialzista di sei guadagni consecutivi innescata giovedì scorso; sulla stessa linea ilche avanza dello 0,70%. Sale il(+0,86%); come pure, in moderato rialzo il(+0,66%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,12%),(+1,93%) e(+1,84%). Tra i peggiori i comparti(-0,71%) e(-0,54%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,29%.Svettache segna un importante progresso del 3,93%.Vola, con una marcata risalita del 3,25%.Brilla, con un forte incremento (+3,06%).La peggiore è, che scivola del 2,35%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,85%.Preda dei venditori, con un calo dell'1,40%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.di Milano,(+5,69%),(+4,74%),(+3,35%) e(+3,25%).Le più forti vendite, su, che segna -7,69%.Crolla, con una flessione del 2,64%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,83%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,82%.