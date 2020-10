Banca Generali è sempre più "Buy"

Banca Generali

Mediobanca

(Teleborsa) - Già promossa da Goldman Sachs la settimana scorsa confermata ora "Buy" dopo i dati positivi relativi alla raccolta di settembre anche dagli analisti di Banca Akros eAlla base di queste valutazioni ci sono i numeri presentati venerdì dalla Banca del Leone alato che vedono la raccolta netta totale del mese scorso positiva per 390 milioni di euro con. Dati ampiamente superiori, sia su base mensile che annuale, a quanto realizzato lo scorso anno.E, se, Goldman Sachs aveva premiato ancor prima della raccolta il titolo Banca Generali con un target price innalzato a 31, anche da Mediobanca arriva un giudizio positivo con il prezzo obiettivo portato al rialzo. Inoltre, la capacità di crescere in ogni contesto di mercato viene sottolineata anche dagli esperti di Banca Akros che fissano il prezzo del titolo a 28,5 euro con valutazione anche in questo caso reiterata a "Buy".